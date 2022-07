Itinerante, un trío que revive la música andina de Colombia

Read in English here.

Una tarde reciente, en el piso trece de un edificio alto de apartamentos cerca del centro de Bogotá, los tres miembros del grupo Itinerante ensayan una pieza clásica de la música andina colombiana de principios del siglo XX, titulada "Juguete."

En el centro de esta música, y de esta banda, hay tres tipos de instrumentos de cuerda, dos de ellos nativos de Colombia. El tiple, un instrumento parecido a la guitarra, de 12 cuerdas de acero, tocado por Diego Bahamón de 33 años; la bandola, un instrumento parecido a la mandolina, de 12 cuerdas, tocado por Mateo Patiño de 24 años; y la guitarra española, de 6 cuerdas y tocada por Sebastián Martínez de 38 años.

Al combinar con elegancia influencias como la de Led Zeppelin y Queen, los tres músicos se han posicionado rápidamente en el centro del escenario de la música andina colombiana. Y según Paulo Sánchez, director del Teatro ColSubsidio de Bogotá, Itinerante "vuelve a llevar el formato de trío a un nivel superlativo."

